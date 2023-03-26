شاهد بالفيديو.. لدى لقائه بمعلق رياضي شهير.. الناشط السوداني فايز الطليح يطالب لاعبي الهلال الغربال وأبو عشرين بشراب مديدة الحلبة ويحذر (لو ما شربتوها ياهو سجمنا ورمادنا)





أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقطع فيديو للناشط السوداني المعروف فايز الطليح والذي ظهر من خلاله مع أحد المعلقين المعروفين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعاد جمهور مواقع التواصل نشر المقطع الذي مر عليه أكثر من عام وظهر من خلاله الطليح مع المعلق الرياضي الشهير بقنوات بي ان سبورت سوار الذهب.

وطالب الطليح وقتها لاعب الهلال وخصوصاً قائد الفريق محمد عبد الرحمن وحارس المرمى أبو عشرين بضرورة شراب “مديدة الحلبة”.

وحذر فايز الطليح لاعبو الهلال من تجاهل نصيحته وسط ضحكات سوار الذهب, حيث خاطبهم قائلاً: (لو ما شربتوها ياهو سجمنا ورمادنا).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين