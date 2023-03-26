“شعبية عقار” : سنطبِّق مشروع السودان الجديد إذا وصلنا إلى الحكم





أكِّد الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية بقيادة “مالك عقار”، سعد محمد عبد الله، أن الحركة الشعبية ستطبِّق مشروع السودان الجديد في حال وصولها إلى الحكم.

وقال سعد ، إن هنالك من يعملون في الظلام لتصفية حسابات سياسية مع الحركة الشعبية، وأكد أن خروج ياسر عرمان من الحركة الشعبية لم يؤثر كثيراً في الأداء السياسي والتنظيمي للحركة، وأضاف: “بل الافتراق الودي الذي تم يمكن أن يضاف لأدبيات الاختلاف في السياسة المعاصرة، وتشجِّع الرفاق للعمل بمسؤولية للمحافظة على هذا التنظيم وتقديمه للسودانيين بشكل لائق يتناسب مع تاريخه باعتباره من أقدم وأكبر التنظيمات التحررية في السودان وأفريقيا”.

الخرطوم- محيي الدين شجر

صحيفة الصيحة