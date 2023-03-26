مفوضية حقوق الانسان تستنكر إخلاء منزل رئيسها بالقوة الجبرية





استنكرت المفوضية القومية لحقوق الانسان الحملة الموجهة ضد رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان، والتي ظلت مستمرة منذ فترة ليست بالقصيرة، من بينها قرار بإخلاء مسكن رئيس المفوضية بالقوة الجبرية، وقالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في بيان تحصلت “الجريدة” على نسخه منه أمس، قد طعن الرئيس في هذا القرار منذ اليوم الأول أمام المحكمة المختصة، طالباً وقف تنفيذه بوصفه ليس طرفاً فيه كما أن المحكمة التي أصدرته مختصة بالنظر في الطعون الإدارية حسب أمر تشكيلها، لكن للأسف حدث تأخر في إجراءات إيداع طلب الطعن ودفع الرسم واستخراج الأمر، على الرغم من إلحاح المحامي بالاستعجال.

الخرطوم – فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة