توقيعات لأقالة مدير صندوق التأمينات والمعاشات





كشف اللجنة المفوضة من العاملين بالصندوق القومي للتأمينات والمعاشات، عن حصولها على آلاف التوقيعات من قبل العاملين بالعاصمة والولايات من أجل إقالة المديرة العامة للصندوق رجاء أنيس، التي تشغل المنصب رغم بلوغها السن القانونية اعتبارا من 31 ديسمبر 2021 ، واشارت اللجنة المفوضة إلى أن المديرة رفضت تنفيذ توجيهات في خطاب صادر بتاريخ 23 يناير 2023 الخاص بترقية جميع العاملين، علاوة على رفضها اجازة لائحة شروط الخدمة العامة للعام 2022 بجانب رفضها مقابلة اللجنة المفوضة التي ظلت تتابع حقوق العاملين، وقطعت اللجنة بضرورة وقف التعامل مع اللجنة التسيرية التي تم حلها بقرار من رئاسة الجمهورية.

الخرطوم ـ عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة