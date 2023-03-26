لجنة المعلمين تقرر التوقف عن العمل حال عدم صرف المرتبات





أعلنت لجنة المعلمين تمديد تعليق الإضراب لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم الاحد وحتى الخميس، وانتقدت في ذات الوقت عملية تأخير صرف المرتبات إلى ما بعد الخامس من الشهر وقررت أمس، التوقف عن العمل فورا في حال لم يتم البدء في صرف المرتبات اليوم

فيما كشفت اللجنة تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للإضراب الذي انعقد أمس واشارت إلى أنه ناقش الاجتماع تقرير لجنة التفاوض التي أفادت بأن وزارة المالية وافقت أن تقوم خلال هذا الأسبوع بتغذية حسابات الولايات بفروقات ١٠ و١١ و١٢ و فروقات ١ و٢ و٣ ومنحة السيادي في انتظار التواصل مع لجنة السيادي.

الخرطوم – شذى الشيخ

صحيفة الجريدة