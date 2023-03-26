الثروة الحيوانية: مستعدون لتلبية طلبات المواشي واللحوم للجزائر ومنطقة شمال افريقيا





اكدت وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية استعدادها لتلبية كافة الطلبات من المواشي واللحوم السودانية للجزائر ومنطقة شمال أفريقيا، جاء ذلك لدى مخاطبته احتفالية تدشين تصدير أول شحنة مبردة بقرية الشحن الجوي بمطار الخرطوم الدولي الى الجزائر، وقال الوزير عبدالنبي من خلال مخاطبته فعالية التدشين أن الشحنة تأتي في أطار استراتيجية الوزارة لفتح اسواق جديدة لصادرات الثروة الحيوانية وتنفيذا لمبادرة السودان للأمن الغذائي العربي التي اقيمت بالجزائر في نوفمير الماضي.

الخرطوم – شذى الشيخ

صحيفة الجريدة