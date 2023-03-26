نبيل أديب يوضح حقيقة منع الفريق الطبي الأرجنتيني دخول السودان





قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة المحامي نبيل أديب، إن إجراءات الفريق الطبي الدولية الذي من المفترض أن يزور السودان في غضون أسابيع تسيير بطريقة طبيعية ونفى الأخبار المتداولة عن منع الفريق الطبي دخول البلاد، وقد اتهمت اللجنة القانونية لأسر المفقودين السلطات، والخارجية السودانية بعرقلة إكمال الإجراءات ومنح تأشيرات للوفد الأرجنتيني الخاص للحضور والإشراف على تشريح ودفن الجثث المكدسة. وأوضح نبيل في تصريح لـ “الراكوبة” بأن لا صحة لما تداولته منصات التواصل الإجتماعي بشأن الفريق الطبي الأرجنتين لمعاينة أكثر من ثلاثة آلاف جثة مكدسة بمشارح الخرطوم.

صحيفة الجريدة