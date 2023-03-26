منح السودان إعفاءات جمركية وميناء بالبحر الأبيض المتوسط





كشف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي أن الحكومة الليبية منحت السودان ميناءً في البحر الأبيض المتوسط في مساحة تقدر بـ (١٥) كيلو متر مربع ، بجانب الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدة عام

وقال حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي ل”راديو دبنقا” إنه في إطار تبادل الزيارات بين الغرف التجارية، بين السودان وليبيا، التي بدأت منذ مارس في مدينة الفاشر ، تم تكوين غرفة تجارية مشتركة بين ليبيا والسودان، حيث تترأس ليبيا هذه المرحلة والسودان نائباً

وقال: الحاكم مناوي لراديو دبنقا ( الإخوة في ليبيا ابدوا استعداداتهم ومنحوا السودان مساحة تقدر ب(١٥) كيلو متر مربع في البحر الأبيض المتوسط وهوميناء كبير جداً وتم الاعفاء من الرسوم الجمركية لمدة عاموأضاف مناوي أن السلطات الليبية التزمت بتسيير رحلات يومية وأسبوعية من مطار بنغازي إلى مطار الفاشر ، بجانب الإلتزام بإعادة فتح القنصلية السودانية بالكفرة، وفتح القنصلية الليبية في الفاشر، وقال مناوي أنه تم الإتفاق على تعيين القنصل الليبي.والآن وصل الخرطوم وسوف يتحرك الأسبوع القادم إلى الفاشر.

صحيفة الصيحة