تسلم اليوم .. الفراغ من صياغة مسودة الاتفاق النهائي





فرغت لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من “11” عضواً وعضوة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، من صياغة المسودة الأولية للاتفاق، وستقوم بتسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية، اليوم “الأحد” في اجتماع يعقد بالقصر الجمهوري.

وأعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي ،أنه سيتم عقب ذلك مناقشة المسودة بين الأطراف المختلفة وصولاً لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الفراغ من المناقشات حول المسودة وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.

وأضاف أن مسودة الاتفاق الأولية استندت على مرجعيات محددة هي الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي الذي نوقش مع القوى غير الموقعة ومسودة الدستور الانتقالي وتوصيات ورش العمل الأربعة التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.

على صعيد متصل، ستفتتح اليوم الأحد، ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بقاعة الصداقة، وستناقش خلال أربعة أيام قضايا الإصلاح في المنظومة العسكرية والأمنية، بما يقود لجيش واحد مهني وقومي، والترتيبات الأمنية وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات، وستعقد بمشاركة واسعة من القوات النظامية وممثلي القوى السياسية ومعاشيي القوات النظامية ومختصين من داخل وخارج السودان، وستصب توصيات الورشة في الاتفاق السياسي النهائي.

صحيفة اليوم التالي