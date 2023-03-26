سكان العيلفون يستغيثون بوالي الخرطوم





اشتكى سكان مدينة العيلفون بشرق النيل من قطوعات للمياه، التي استمرت لأكثر من (5) أيام، ولجأ عددٌ كبيرٌ من سكان المنطقة إلى نقل المياه من أحياء سكنية بعيدة، وبعض آخر فضّل نقل المياه من (النيل).

الجدير بالذكر أنّ سكان العيلفون قاموا بشراء طلمبة بكافة ملحقاتها، بينما ظلوا ينتظرون لأكثر من 5 أيام تركيبها من قبل الجهات المعنية.

وناشد السكان عبر صحيفة (السوداني)، والي الخرطوم بضرورة أن ينظر في شكواهم بصورة عاجلة، ويوجه جهات الاختصاص بضرورة معالجة الأمر، خصوصاً أن قطوعات المياه تزامنت مع شهر رمضان المعظم.

صحيفة السوداني