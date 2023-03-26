تصريحات جديدة للبرهان بشأن الاصلاح العسكري والسلطة المدنية





أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن القوات المسلحة في السودان يجب أن تكون تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة، مشددا على السعي لبناء جيش سوداني ملتزم بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية.

ودعا البرهان خلال كلمة له في فاتحة ورشة الإصلاح الأمني والعسكري إلى أن “تكون القوات المسلحة في السودان بعيدة عن التدخلات السياسية “.

وقال “الإصلاح الأمني والعسكري في السودان عملية معقدة، لكنه لا يجب أن يخضع لأي أجندة سياسية”.

وأضاف البرهان: “نريد بناء قوات مسلحة بعيدا عن السياسة والمشاركة في أي اعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة”.

صحيفة الصيحة