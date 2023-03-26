تماثل أسعار الذرة في سوق محاصيل القضارف





تماثلت أسعار الذرة بجميع أصنافها في حديها الأعلى والأدنى، ، في سوق محاصيل القضارف وفقًا لنقطة التجارة السودانية. وبحسب النشرة اليومية للأسعار العالمية التي يصدرها قسم التخطيط والبحوث بنقطة التجارة السودانية، فأن سعر أردب الذرة في سوق محاصيل القضارف، لأصناف الدبر، والعكر والفتريتة بلغ 45 ألف جنيهه كأعلى سعر و44 ألف جنيهه كأدنى سعر. وهي كل الأصناف التي وردت إلى السوق والبالغة في كمياتها 10 آلاف و951 جوالًا. أما أسعار الدخن فقد تراوحت ما بين 58 ألف و60 ألف جنيه. وعالميًا أستقر طن الذرة وارد تكساس على 330 دولار ووارد الأرجنتين 315 دولارًا.

سونا