فولكر يؤكد أهمية وجود جيش سوداني موحد





أكد فولكر بيتريس ممثل الآلية الثلاثية أهمية وجود جيش سوداني موحد وحديث لخدمة الوطن والمواطنين يتماشى مع التحول الديمقراطي والمدني.

وأشاد فولكر في كلمته لدى افتتاح ورشة الاصلاح الأمني والعسكري اليوم بقاعة الصداقة بالتقدم والتوافق بين القوى السياسية والمكون العسكري في المضي نحو الاتفاق النهائي للعملية السياسية . وقال فولكر” انا سعيد ان اكون بينكم لافتتاح ورشة الاصلاح الأمني والعسكري والجهود المبذولة من أصحاب المصلحة لتحقيق مقاربة بين الاطراف “،وذكر فولكر أن نقاط التوافق في العملية السياسية بين المكونات العسكرية تفوق نقاط الخلاف مما قد يسهم في تذليل العقبات أمام الاتفاق السياسي . ودعا فولكر الإطراف غير الموقعة الى اللحاق بالعملية السياسية ،وقال ان ذلك يحتاج الى مرونة ،معتبرا أن اتفاق سلام جوبا مرجعية لعملية الإصلاح الامني .

من جانبة قال ممثل الاتحاد الأوروبي أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ترسل رسالة واضحة عن تقدم العملية السياسية للأمام نحو الحكم المدني، مضيفاً أن عملية إصلاح القطاع الأمني عملية طويلة، وأشار إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري من أهم القضايا التي تواجه السودان ،مبيناً أنة بدون الإصلاح لن يستطيع السودان ان يحقق السلام والاستقرار. الى ذلك رحبت المجموعة الرباعية بالورشة، وأكدت تشجيعها المشاركين على بناء الحد الأدنى من التوافق وإنشاء حكومة مدنية ، معلنة عن وقوفها الى جانب الاتفاق والاصلاح الامني والعسكري وتقديم الدعم الفني.

سونا