وزارة الطاقة والنفط توزع كميات كبيرة من غاز الطهي والمخابز





دفعت الادارة العامة للامدادات وتجارة النفط (إدارة الإمدادات والتوزيع) بالمؤسسة السودانية للنفط بكميات كبيرة من الغاز في الفترة بين 1-3-2023 وحتى تاريخ 23-3-2023 ، حيث قامت بتوزيع (10,435,00) طن من الغاز من بورتسودان للولايات و (4,165,00) طن من الكمية المسحوب من الغاز للولايات ، و( 16,346.00 ) طن من الغاز من مركز التحكم الجيلي للعاصمة والولايات , وبينما بلغ السحب الكلي في شهر فبراير المنصرم من بورتسودان (16,510) طن لكل ولايات السودان، وكما بلغ السحب من مركز التحكم الجيلي خلال شهر فبراير أيضا (20,898) وذلك في اطار توفير الغاز لشهر رمضان الكريم، وتؤكد وزارة الطاقة والنفط انها تعمل على تغطية الاستهلاك من الإنتاج المحلي والإستيراد وذلك لتلبية الطلب على غاز المنازل والمخابز.

فيما يلي الكميات الموزعة من بورتسودان خلال شهر مارس

جملة الكميات (10,435,00) طن وتم توزيعها حسب استهلاك الولايات ادناه :

الجزيرة 2180 طن. الخرطوم 2070 طن. الشمالية 650 طن. القضارف 630 طن. النيل الابيض 855 طن. بورتسودان 1200 طن. سنار 665 طن. شمال كردفان 685 طن. كسلا 725 طن. نهرالنيل 775 طن.

وبلغ معدل الكمية المصروفة الكلي 10,435,00 طن واجمالي السحوبات 4,165,00 طن الكميات الموزعة من الغاز من مستودع الجيلي بالخرطوم

الجزيرة 575 طن. الخرطوم 14011 طن. النيل الابيض 275 طن. جنوب دارفور 120 طن. الشمالية 50 طن. جنوب كردفان 150 طن. سنار 50 طن. شمال دارفور 360 طن. غرب دارفور 90 طن. غرب كردفان 80 طن. نهرالنيل 175 طن. كسلا 75 طن. النيل الازرق 160 طن. القضارف 55 طن. شمال كردفان 120 طن.

معدل الكمية المصروفة الكلي 16,346.00 طن. اجمالي السحوبات 14,528.00 طن.

سونا