بشرى سارة للنصراويين بشأن التعاقد مع بنزيما !





فتحت تقارير صحفية إسبانية، باب انتقال الفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد الإسباني، لصفوف النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإنه على الرغم من أهمية كريم بنزيما لدى ريال مدريد، لكن الإدارة ليس لديها خطة واضحة حتى الآن فيما يخص تجديد عقده، الأمر الذي يفتح الباب أمام النصر للتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن كريم بنزيما يمتلك بندًا في عقده يمنحه التجديد لموسم إضافي متمثل في تحقيق الكرة الذهبية والي حققها الموسم الماضي.

صحيفة المرصد