شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره ويحتفل بعيد ميلاده ال 25 وساخرون: (شكله حسب الأيام البيض بس)





احتفل عدد من أصدقاء ومحبي الفنان السوداني الشهير طه سليمان بعيد ميلاده وسط أجواء مرحة وجميلة بحضور المحتفى به.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته محررة موقع النيلين فقد فاجأ أصدقاء الفنان بقيادة المطرب ماهر سامي صديقهم بالغناء له في يوم عيد ميلاده.

ومازح الفنان ماهر سامي صديقه المطرب الملقب بالسلطان بتهنئته بعيد ميلاده الخامس والعشرون وسط ضحكات السلطان وسخرية المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كتبت إحدى الصفحات الناشرة للمقطع (السلطان يحتفل بعيد ميلاده الخامس والعشرون) وسط سخرية المتابعين, وكتب أحد المعلقين ساخراً (شكله حسب الأيام البيض بس).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين