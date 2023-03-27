شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تقدم فاصل من الرقص الفاضح وجمهورها يتفاعل ويرفض نزولها من المسرح رغم نهاية زمن الحفل





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو جديد وجد حظه من التداول والشهرة على مواقع التواصل والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة الفنانة المثيرة للجدل مروة الدولية وهي تغني في إحدى الحفلات الخاصة.

الدولية نجحت في إشعال الحفل الذي حضره جمهور غفير من الشباب برقصات مثيرة ووصفها بعض المتابعين بالفاضحة والمثيرة.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد رفض الجمهور المتفاعل نزول الفنانة من المسرح على الرغم من نهاية زمن الحفل ووداع الفنانة لهم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين