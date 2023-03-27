موقعة حامية الوطيس بين السودان والجابون بـ”الجوهرة الزرقاء”





في العاشرة من مساء اليوم

يأمل المنتخب السوداني عندما يستقبل بملعب”الجوهرة الزرقاء”، نظيره منتخب الجابون في العاشرة ليلاً، العودة إلى جادة الطريق وتحقيق الانتصار للإبقاء على آماله قائمة في التأهل.

وتأتي مباراة اليوم، ضمن المرحلة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كوت ديفوار.

ومن المتوقّع أنّ يدفع المدرب المغربي بادو الزاكي بتوليفة تضم كلٍ من محمد المصطفى، أطهر الطاهر، محمد أحمد أرنق، صلاح نمر، مازن محمدين، أبو عاقلة عبد الله، عمّار طيفور، شرف الدين شيبوب، ياسر مزمل، محمد عبد الرحمن، وسيف تيري.

ويملك”صقور الجديان” في جعبته”3 نقاط، فيما يتصدّر الجابون المجموعة بـ”7″ نقاط.

باج نيوز