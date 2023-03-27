قرار هام من تربية الخرطوم لامتحانات المتوسط





أصدر مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم الدكتور قريب الله محمد احمد قراراداري رقم ٧٠ بتشكيل اللجنة العليا ولجنة الخدمات المساعدة لامتحان الشهادة الابتدائية للعام ٢٠٢٣م برئاسة المدير العام وإشراف مدير التعليم الأساسي مقررها مدير الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي وعضوية الإدارات التعليمية ومساعديهم ومدير جهاز التحصيل الموحد والتعليم الديني والإعلام وممثل وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار وممثل شرطة الولاية وجهاز الأمن والمخابرات ولاية الخرطوم تنحصر مهام اللجنة العليا في الإشراف على أعمال امتحان الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2022 _2023 وتتولي لجنة الخدمات المساعدة أعمال السكرتارية والخدمات للجنة العليا.

صحيفة الصيحة