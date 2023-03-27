النقل العام: تراجع حركة المواطنين بالخرطوم لـ(50%)





كشف رئيس غرفة النقل العام المجمدة بولاية الخرطوم، عبد الله عبد الفتاح خالد، عن تحصيل ما يسمونهم بـ “الطراحين” بمواقف المواصلات العامة مبلغ قدره (10) مليارات جنيه يومياً من أصحاب الحافلات.

وقال عبد الفتاح في اتصال هاتفي لـ(الحراك) إن تلك المبالغ تذهب لجيوب الطراحين وبعض الأفراد بإدارة النقل البترول بولاية الخرطوم، وأوضح أن تلك المبالغ يفترض أن تذهب منها 40% لصيانة الحافلات بحسب القانون. وأضاف متأسف لكن هذا لم يحدث، بسبب ما سماه وجود فساد إداري ببعض الجهات ذات العلاقة بقطاع المواصلات والنقل والبترول، معلناً عن تدوين (65) بلاغاً جنائياً في مواجهة الطراحين، وتم إلقاء القبض على عدد منهم، مشيراً إلى التوقف في محاصرة الطراحين نتيجة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وفي ذات السياق كشف عبد الفتاح عن تراجع حركة المواصلات بالعاصمة بنسبة 50%، مع أعقاب حلول شهر رمضان، عازياً ذلك بسبب ضعف حركة المواطنين بين مدن الخرطوم.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي