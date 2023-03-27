السودان .. إيقاف خمسة متهمين





بحسب المكتب الصحفي للشرطة بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة.

قالت مكافحة المخدّرات بالبحر الأحمر، إنّها ضبطت بضائع ممنوعة مهربة على متن سيارتين قادمتين من إحدى الدول المجاورة.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الأثنين، أنّ الضبطية تمّت في إطار الانتشار الأوسع للفرعية ويقظة الأفراد.

وأضاف”اشتبه أفراد الفرعية في سيارتين قادمتين من إحدى الدول المجاورة وذلك بالحدود الشرقية وعند التفتيش عثر الفريق على كمية من السجائر والشيشة الإلكترونية وملحقاتها وكمية من الفاكهة (البرتقال ) وعدد المتهمين في البلاغ (٥) متهمين.

باج نيوز