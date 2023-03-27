اتفاق مثير يبعد ميسي عن برشلونة وباريس





توصلت مجموعة من الأندية إلى اتفاق مثير يمهد لإبعاد ليونيل ميسي عن الاستمرار مع باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى برشلونة، في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب الأرجنتيني على أي عرض للتجديد حتى الآن.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن القيود المالية المفروضة على الدوري الأمريكي كانت تعطل انتقال ميسي إلى البطولة بالموسم المقبل.

ويسمح للاعبين بالحصول على راتب يبلغ 3 ملايين يورو (الظروف العادية)، أو 6 ملايين يورو في حالة لاعبي الامتياز (عددهم محدود لدى كل نادٍ).

وبناء على الخيارات السابقة، فإن ميسي كان بعيدا عن الانتقال إلى الدوري الأمريكي، حتى توصلت الأندية هناك إلى اتفاق مثير بينها خلال اجتماع عقد بين الملاك قبل 6 أسابيع.

ويهدف الاتفاق إلى العمل على نقل ميسي للدوري الأمريكي، بغض النظر عن الوجهة التي سيختارها البرغوث هناك.

وينص الاتفاق على أن كل أندية الدوري الأمريكي ستدفع جزءًا من راتب ميسي، حتى يتمكن من التوقيع مع نادٍ في البطولة، وسيكون للبرغوث حرية الاختيار، سواء الانتقال إلى إنتر ميامي أو الذهاب إلى لوس أنجلوس أو يفضل العيش في نيويورك.

وأشارت “سبورت” إلى أن أندية الدوري الأمريكي تعرف أنها ستدفع راتب لاعب ليس في صفوفها، لكن مجرد وجوده في البطولة سيؤدي إلى زيادة ضخمة في سعر حقوق البث التلفزيوني.

وأكدت أن بيع حقوق البث في وجود ميسي، سيرفع كثيرا من القيمة المالية التي ستحصل عليها كل الأندية وقتها.

موقع كووورة