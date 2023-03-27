بنك السودان المركزي يطلق تحذيرًا للمتعاملين مع المصارف





يقول البنك إنّ من يتعامل مع غير المحدّدة سيعرض المتعامل للمساءلة من قبل الجهات المختصة.

أطلق بنك السودان المركزي تحذيرات جديدة، دعا فيها إلى عدم التعامل مع جهات غير المرخّص لها من البنك المركزي.

وحدّد المركزي 38 مصرفًا و18 صرّافة و10 شركات للتحاويل الداخلية والخارجية.

وحذّر بنك السودان المركزي، بحسب بيانٍ، أطّلع عليه”باج نيوز”، من أنّ التعامل مع مؤسسات مغايرة، سيعرّض المتعامل لمخاطر الغشّ والتلاعب ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

باج نيوز