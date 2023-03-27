وزير الصحة يقر بمشاكل في تدفق الدواء





أقرت الإمدادات الطبية بأن الخطة الخمسية القومية تواجه تحديات يمكن أن تتسبب في تأخير تحقيق بعض الأهداف و على رأسها وصول الدواء والمستلزمات الطبية إلى كافة المناطق بوفرة وجودة وأسعار في متناول الجميع.

وأمن الصندوق على ضرورة إدارة الدعومات ووضع الأولويات واضحة جلية أمام الداعمين.

و أثنى وزير الصحة الاتحادية المكلف د.هيثم محمد إبراهيم خلال مخاطبته اجتماعاً لمناقشة خطة الإمدادات الطبية ، على دور الشركاء الدوليين وكل المنظمات الداعم للمجال الصحي، وأكد أن السودان يتمتع ببنية تحتية قوية تمكن من وضعه في مقدمة الدول في الإقليم، و أشار إلى أن اختلاف الهياكل الصحية الحكومية، الخاصة، قطاعات الجيش، الشرطة كلها تسهم في دعم المنظومة الصحية بالبلاد.

وتطرق الوزير إلى بعض التحديات مثل المشاكل الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والصراعات القبلية والظروف التي مر بها السودان أخيرا، وأضاف “كلها أدت إلى عدم تدفق الدواء بسلاسة إلى تلك المناطق، بجانب تأثر دعم وزارة المالية وهي داعم أساسي للحقل الصحي”.

وأكد د. هيثم، على ضرورة مراجعة الهيكلة الصحية ومراجعة الخارطة الصحية لضمان توزيع عادل للأدوية، قاطعاً بالتزام الوزارة بإصدار القوانين واللوائح التي تنظم سير التدفق الدوائي للولايات.

باج نيوز