المنتخب السوداني يحقق فوزاً مهماً على نظيره الغابوني بهدف نظيف





حقق المنتخب السوداني الأول لكرة القدم ، فوزا مستحقاً على نظيره الغابوني ، بهدف في لقاء جمع المنتخبين مساء “الإثنين” بملعب الجوهرة الزرقاء ، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا .

بدأ المنتخب السوداني شوط اللقاء الأول بداية قوية وسيطر على معدم فترات الحصة الأولى عدا ربع الساعة الأخيرة التي انتفض فيها المنتخب الغابوني وهدد مرمى الحارس محمد المصطفى الذي نجح في أبعاد كرة خطيرة عن مرماه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفي شوط اللعب الثاني ، بدأ اللعب أكثر حذراً مع أفضلية لمصلحة الفريق الغابوني ، وأهدر أكثر من فرصة وحرم القائم الضيوف من هدف محقق.

ونجح اللاعب محمد الحاج كومي في تسجيل هدف جميل غيّر مجريات اللعب ، بضربة مقصية من على حدود منطقة الجزاء ، مستفيدا من عرضية أطهر الطاهر. وعقب الهدف أجرى المغربي بادو زاكي عدداً من التعديلات تحسن على إثرها أداء المنتخب الوطني في الجزء الأخير من اللقاء ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

هذه النتيجة رفعت رصيد المنتخب السوداني إلى ست نقاط في الترتيب الثاني ،فيما توقف الغابون في سبع نقاط في الصدارة ، في انتظار لقاء اليوم الثلاثاء بين موريتانيا 4 نقاط ، والكونغو الديمقراطية 3 نقاط .

باج نيوز