المؤتمر الشعبي: (الاطاري من بنات افكارنا)





رفضت نائب الامين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي نوال الخضر التعليق على تصريحات القيادي بالحزب بشير آدم رحمة، التي قال خلالها أن المؤتمر الشعبي سيخرج الى الشارع لاسقاط حكومة الاطاري، وقالت نوال أن اهداف وغايات الاتفاق الاطاري من بنات افكار المؤتمر الشعبي ونحن اصحاب الفكرة، لكن د. بشير عايز يسقطها ليه يجب أن يُسال شخصيا، لأني لا علم لي بأي صفة تحدث؟ وأي مؤتمر شعبي يقصد؟، واشارت الى أن المؤتمر الشعبي هو اول من طرح فكرة خروج المكون العسكري من دائرة العمل السياسي، وهو أول من تحدث عن حكومة مدنية، وهو أول من طرح اسقاط الوثيقة الدستورية 2019،وهو أول من تحدث عن انتخابات عامة بعد عام من تشكيل حكومة الانتقال، وقالت: (الان الاتفاق الاطاري جمع كل هذه البنود ونحن عشمانين في خروج السودان من عنق الزجاجة).

صحيفة الجريدة