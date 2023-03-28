انعدام أكياس تعبئة الدم يخلق أزمة ببنوك الدم بالخرطوم





كشفت متابعات (المصادر) عن انعدام أكياس تعبئة الدم لدى بنوك الدم بالخرطوم، وسرد مرافق مريض لـ(الجريدة) معاناته في الحصول على زجاجات دم لمريض بالعناية المركزة في احدى المستشفيات، مطلوب له بصورة عاجلة سبع زجاجات دم، واضاف: بعد جهد تم الحصول على زجاجة واحدة من مستشفى حكومي شهير، مع اعتزارهم بعدم وجود أكياس دم للتعبئة، وتابع من المؤسف أن تنعدم أكياس تعبئة الدم لدي بنوك الدم في ولاية الخرطوم فيما تنتظر العديد من الأسر التي ترافق مرضاها حصولها على أكياس حتى تبدأ عملية تجديد الدم، أو اجراء المقابلات والعمليات المحددة من قبل الأطباء.

الخرطوم – شذى الشيخ

صحيفة الجريدة