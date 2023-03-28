زادنا وفالمونت الامريكية يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية





شراكة اقتصادية ذكية بين شركتي زادنا العالمية للاستثمار المحدودة وشركة فالمنت فالي الأمريكية كانت نتاج زيارة وفد الشركة الامريكية عال المستوي للخرطوم ، وعلى الرغم من أن شركة فالمونت تعد الاولي عالميا في مجالات صناعة محاور الري وأنظمة التشغيل بالطاقة المستديمة والبديلة ، إلا أن عقد الشراكة مضي الى أبعد من ذلك وشمل برامج التعليم ، التدريب ، تصميم المشاريع والتعاون في العمليات المالية .

ووقعت شركة “زادنا” العالمية للاستثمار المحدودة و شركة “فالمونت “الأمريكية اتفاقية شراكة ذكية بمقر شركة زادنا بالخرطوم نصت علي إلتزام فالمونت باتخاذ ترتيبات للاتصال والمتابعة لتسهيل الحصول على تمويل للصفقات من المؤسسات المالية العالمية .

واستصحبت شركة زادنا لدي توقيعها العقد اتجاه البلاد لتحويل الاقتصاد السوداني الى اقتصاد زراعي حديث ما يتطلب التزام تقانات الري والعمليات الزراعية بشكل عام وفي هذا المنحي تلتزم شركة فالمونت بالدعم الفني والتدريب المتواصل وقد تم الاتفاق على تدريب الخبراء السودانيين والمهندسين والفنيين المهرة القادرين على زراعة المحاصيل النقدية بجامعة نبراسكا الأميركية ليتم من خلالهم نقل التقانات المتقدمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)