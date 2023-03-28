تعاون سوداني كوري في الطاقة الشمسية





دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أحلام مدنى مهدى الي الاهتمام والتشجيع لإقامة مشروعات إنتاج الطاقه الكهربائيه من الطاقة الشمسية بالبلاد لتوفير طاقة الشبكة الكهربائية.

و، أكدت الوزيرة لدى لقائها بمكتبها بوفد استثماري كوري أن قانون الاستثمار يشجع الاستثمار فى مجال مشروعات إنتاج الطاقه الكهربائيه من الطاقة الشمسية ، وجزمت بان مشروعات الطاقة تسهم بشكل مباشر في دعم القطاعات الاقتصادية الاخرى من صناعة وزراعة وخدمات اقتصادية خاصه في مجال الأمن الغذائي.

من جهته أكد الوفد الكوري عن رغبتهم الاكيدة في الاستثمار في السودان بانشاء مشروعات إنتاج الطاقه الكهربائية من الطاقة الشمسية في السودان.

صحيفة الصيحة