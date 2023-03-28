فولكر: المواجهة بين الجيش والدعم السريع واردة





وفق ما يشير فولكر، فإنّه يرى أنّ إصلاح المؤسسة العسكرية يحتاج إلى 6 سنواتٍ.

كشف المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس،الثلاثاء، إن القوى المدنية وضعت معايير موضوعية لاختيار رئيس الوزراء، موضحا أنه متفائل بعودة الكتل المقاطعة إلى العملية السياسية.

جاء ذلك في تصريحاتٍ أوردتها وكالة العربية، الثلاثاء.

وقال بيرتس إنّ الآلية الثلاثية لن تتدخل في اختيار رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنّ المواجهة بين الجيش والدعم السريع واردة لكن غير مرجحة.

وأشار فولكر إلى أنّ إصلاح المؤسسة العسكرية يحتاج لأكثر من 6 سنوات، ودمج الدعم السريع داخل الجيش يحتاج أكثر من 5 سنوات.

باج نيوز