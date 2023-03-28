(الحرية والتغيير) تضع شروطاً جديدة لاختيار رئيس الوزراء





حدَّدت قوى إعلان الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي، معايير اختيار رئيس الوزراء، واشترطت الارتباط الوثيق بمبادئ ثورة ديسمبر، للذي يتم اختياره لمنصب رئيس الوزراء، وقال القيادي بالتحالف، جعفر حسن، إن الشرط هو أمر واضح وعامل أساسي في الكفاءة والخبرة، لافتاً إلى أن من ضمن المعايير المطلوبة تحمل المسؤولية والخبرة الأكاديمية والمرونة.

وكشف جعفر لـ(الحراك) عن أن الباب مازال مفتوحاً للقوى التي لم توقع والمعنية بالعملية السياسية، وقال: لم نقلْ إن العملية انتهت وإنما تنتهي بتشكيل الحكومة، ونتوقع انضمام الأطراف المتفق عليها في أي لحظة .. ونرحب بهم وليس هناك كاسب أو خاسر والكاسب هو الشعب السوداني.

الخرطوم ـ نادر عطية

صحيفة الحراك السياسي