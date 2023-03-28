الخرطوم .. السلطات تتخذ خطوة تّجاه الأسواق والمحلات التجارية





سيتمّ تعميم التجربة على بقية الأسواق والمحلات التجارية بالمركز والولايات.

كشف مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية، صالح محمد صالح، عن خطة استراتيجية جديدة لتأمين الأسواق والمحلات التجارية من السرقات وجميع المهدّدات الأمنية بالتنسيق مع اللجان المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقائه باللجان المجتمعية بسوق سعد قشرة بمدينة الخرطوم بحري.

وشدّد على أهمية التعاون المشترك بين الشرطة واللجان المجتمعية في عملية تأمين سوق سعد قشرة.

وأضاف” سيتمّ استخدام أحدث تقنيات الكاميرات وربطها بأجهزة الاتصالات والحواسيب”.

وتابع” هذه الخاصية تضمن تأمينًا شاملاً للسوق على مدار الـ24 ساعة”.

باج نيوز