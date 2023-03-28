الضرائب تلغي اتفاقاً مع (البصات) وتوقعات بعدم زيادة تذاكر السفر





كشف أمين المال بالغرفة القومية للبصات السفرية، د. أحمد علي أحمد، عن صدور قرار رسمي من ديوان الضرائب قضى بإلغاء الاتفاق المبرم سابقاً بين الطرفين، والذي تنص أحد بنوده على تحصيل الرسم الضريبي من (23) راكباً فقط من أي بص، حال التزام أصحاب البصات بتشغيل نظام التقاطر (المداورة).

ووصف علي في تصريح هاتفي لـ(الحراك)، أمس الإثنين، الاتفاق الملغي من قبل الضرائب بـ “الممتاز” مع الطرفين، لأنه يؤدي إلى تقليل الفاقد الضريبي السنوي بالنسبة لديوان الضرائب، بجانب أنه يعمل على خفض الرسوم الضريبية لأصحاب البصات، لكنه قال للأسف الشديد الاتفاق لم يصمت طويلاً، بسبب المقاومة التي وصفها بـ “الشرسة والعنيفة التي وجدته من بعض ما وصفهم بأصحاب المصالح الشخصية من بعض وكلاء البصات السفرية ـ وفق تعبيره.

في ذات السياق استبعد أحمد علي تطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر البصات السفرية مع قرب عيد الفطر المبارك،عازياً ذلك لوجود عزوف كبير من المواطنين عن السفر، مما جعل الموظفين بالمكاتب يلجأون لكسر التذكرة لشحن البص، مشيراً إلى وجود عقبة كبيرة مازالت تواجههم، تتمثل في الضرائب المفروضة على القطاع والبالغ قدرها 22%..

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي