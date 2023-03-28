السمسم الأبيض يحافظ على ثبات أسعاره والمخلوط ينخفض





حافظت أسعار السمسم الأبيض على ثباتها في السوق العالمي، حيث ما يزال سعر السوداني الأبيض اليوم، 1720 دولار للطن المتري، وكذلك سعر الأثيوبي 1730 دولار بحسب نشرة نقطة تجارة السودان. والسمسم الهندي الأبيض ما يزال يسجل أعلى أسعار هذا المحصول النقدي المهم عالميًا، حيث بلغ سعره 1928.74 دولارًا أمريكيًا.

فيما تدنت أسعار السمسم النيجيري المخلوط من 1535 دولارًا إلى 1530 دولارا للطن المتري. والتنزاني المخلوط من 1525 دولارًا إلى 1505دولارات وفقاً للنشرة اليومية لأسعار السلع الغذائية العالمية، التي تصدرها النقطة.

سونا