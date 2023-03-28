اقتصاد وأعمال
الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً عند 57793.36 نقطة
اغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم الثلاثاء مستقراً عند 57793.36 نقطة.
ومقارنة بتداول اليوم مع يوم الاحد فقد ارتفع حجم التداول من 16,778,620 جنيه الي 38,925,019 جنيها ، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 33,225 ورقة مالية إلي 82,019 ورقة مالية ، وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 50 صفقه الى 5 صفقة.
وشهدت حركة الاسعار في القطاع الصناعى استقرار اسعار الوطنية للبترول (سودان) المحدودة ، وفي قطاع الشهادات الإستثمارية انخفاض اصدارتين من أصل اصداراتين تم التداول فيها .
سونا