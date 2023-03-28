رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد جماعة انصار السنة المحمدية





التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه اليوم، وفد جماعة أنصار السنه المحمدية بالسودان برئاسة رئيس اللجنة السياسية محمد أبوزيد مصطفى.

وَأوضح رئيس اللجنة السياسية بجماعة أنصار السنه المحمدية في تصريح صحفي، ان اللقاء تناول سير العملية السياسية الجارية بالبلاد والتحديات التى تواجهها.

وقال ان رئيس مجلس السيادة أكد خلال اللقاء دعم القوات المسلحة للعملية السياسية الجارية من أجل تحقيق التحول المدني الديمقراطي المنشود، و أضاف ان اللقاء أمن على ضرورة وحدة القوى السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية .

وأعلن رئيس اللجنة السياسية لجماعة أنصار السنة محمد أبوزيد استعداد الجماعة للتعاطي بإيجابية مع التطورات السياسية الراهنة من خلال تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية.

وفيما يتعلق بعملية السلام، دعا أبوزيد رئيس الحركة الشعبية شمال، القائد عبدالعزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان الاستاذ عبد الواحد محمد نور للإنضمام إلى مسيرة السلام، مشيرا إلى أن الوطن يحتاج لجهود الجميع.

وكالة سونا