بالفيديو.. المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية





الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

تنتظر جماهير الأهلي والهلال السوداني، على أحر من الجمر، اللقاء الحاسم بين الفريقين، في الأول من أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

وتتوقف على نتيجة المباراة صعود أحد الفريقين كثاني المجموعة حلفًا لفريق صن داونز، إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والقيادات الأمنية على مساندتهم لفريق الأهلي في مهمته الوطنية.

ولمتابعة المزيد حول مطالبة الهلال السوداني بتطبيق المادة 24 وماذا تعني .. تابع الفيديو جراف التالي:

صدى البلد