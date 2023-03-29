“كاف” يوجه صدمة قوية للأهلي المصري قبل موقعة الهلال السوداني





كشفت تقارير إعلامية، الأربعاء، عن توجيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف”، صدمة قوية لنادي الأهلي المصري بقرارٍ عاجلٍ قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني في المرحلة السادسة لدور مجموعات أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة”أون تايم سبورتس”،”كاف خاطب النادي الأهلي أنّ حتمًا ولابد من إعطاء الهلال السوداني الشقيق 2500 تذكرة”.

وتابع: “تم طرح 50 ألف تذكرة من جانب الأمن ومشكورين جدًا به، لكن أصبح وجود قرار بوجود 2500 تذكرة للهلال السوداني من جانب الأهلي، أنا شخصيًا فشلت في الحصول على تذكرة واحدة ولم يرد عليا أعضاء إدارة الأهلي سوى عضو وحيد، وقد يكونوا مشغولين”.

وأشار إلى أنّ الأهلي سيكون ملزمًا بتوفير 2500 تذكرة لنادي الهلال، وأنّه سيتمّ مخاطبة الكاف بزيادة سعة الجماهير ليصبح 52 ألفًا و500 مشجعًا في المباراة”.

والسبت، يحل الهلال السوداني ضيفًا على الأهلي المصري ضمن المرحلة السادسة من دور المجموعات لأبطال أفريقيا.

باج نيوز