مالية النيل الأبيض : “118” مليون جنيه عجز في الموازنة





كشفت وزيرة المالية بولاية النيل الأبيض فاطمة الحاج الطيب، عن عجز في موازنة الولاية يبلغ 118 مليون جنيه، تجتهد حكومة الولاية لتغطيته.

وقالت في تصريح لـ(الصيحة) إنهم خلال الفترة الماضية حققوا إنجازات ملموسة رغم الموارد الشحيحة.

وأفصحت عن صرف حكومة الولاية (100) مليار جنيه، في قطاع الصحة، إضافة إلى مبالغ ضخمة في الطرق والمياه وفي إنارة الطرق الداخلية بالولاية، وساهمت حكومة الولاية في توفير محولات كهرباء لبعض القرى وفي صيانة مدارس.

الخرطوم- محيي الدين شجر

صحيفة الصيحة