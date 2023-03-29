(الشعبي): من يهددون بإغلاق الشرق واجهات للنظام السابق





قال القيادي بالمؤتمر الشعبي، كمال عمر، إنّ من يهدّدون بإغلاق الشرق ليس لديهم غرض، مشيرًا إلى أنّهم واجهات للنظام السابق.

وأشار عمر بحسب قناة العربية، إلى أنّ هناك كوادر في هذه الكتل التي تهدّد تعمل مع المؤتمر الوطني.

وأضاف” هذه الواجهات لا قيمة لها ونحن في القوى الموقّعة على هذا الاتّفاق الإطاري لا نريد إغراق العملية السياسية”.

وأوضح عمر أنّ هذه الكتل لا تملك أساسًا شعبيًا ولا طرح سياسي لها.

وأردف” هذه الواجهات تحرّكها أيادٍ في النظام السابق وليست متّفقة معنا”.

صحيفة الصيحة