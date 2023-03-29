الفاو: تحسن في إنتاج الحبوب بالسودان رغم انعدام الأمن الغذائي





كشف تقرير خاص أعدته مؤخراً بعثة تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية CFSAM) ) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تحسن كبير في إنتاج الحبوب في السودان، وأشار التقرير إلى أن معظم المدخلات الزراعية ، بما في ذلك البذور والأسمدة ومبيدات الأعشاب والوقود والعمالة ، كانت متاحة في عام 2022 – ولكن بتكلفة عالية جدًا مقارنة بالموسم السابق. ونتيجة لذلك ، كان على معظم المزارعين الاستفادة من البذور التي وفروها من حصاد العام السابق بسبب ارتفاع أسعار السوق.

واعدت التقرير بعثة تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية بناءً على طلب وزارة الزراعة والغابات وبالتعاون مع شركاء آخرين بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، وشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال آدم ياو ، ممثل منظمة الأغذية والزراعة: “على الرغم من أن الإنتاج الإجمالي للحبوب على المستوى الوطني أفضل بشكل مثير للإعجاب من الموسم السابق ، إلا أن انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأسرة لا يزال يمثل تحديًا خطيرًا”. في السودان. “تواجه المجتمعات نطاقات مختلفة من نقاط الضعف مدفوعة بالارتفاع الشديد في أسعار المحاصيل الأساسية ، والآثار المجمعة للانكماش الاقتصادي ، وارتفاع التضخم ، والمخاطر الناجمة عن المناخ والصراعات.”

ووفقًا للتقرير ارسل (للصيحة) يقدر الإنتاج الوطني للحبوب لعام 2022 ، والذي يشمل محاصيل الذرة الرفيعة والدخن والقمح (التي تم حصادها في مارس 2023) بحوالي 7.4 مليون طن – أي 45 في المائة أعلى من إنتاج عام 2021.

ووفق ما جاء في التقرير، يبلغ إنتاج الذرة الرفيعة وحدها حوالي 5.2 ملايين طن ، بزيادة قدرها 50 في المائة مقارنة بالعام السابق. يقدر إنتاج الدخن بنحو 1.7 مليون طن ، بزيادة قدرها 86 في المائة مقارنة بعام 2021. ومع ذلك ، من المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح الذي سيتم حصاده في مارس 2023 حوالي 476000 طن – بانخفاض قدره 30 في المائة مقارنة بعام 2021 بسبب الانخفاض في المحاصيل المزروعة. لصالح البقوليات والتوابل.

وعزا التقرير الزيادة الكبيرة في إجمالي إنتاج الحبوب إلى الظروف المناخية المواتية ، ولا سيما الأداء الجيد لموسم الأمطار ، مدعومًا بأكثر من 5000 طن من البذور عالية الجودة من الأصناف المحسّنة التي توفرها منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز الإنتاج الغذائي للأسر الضعيفة، مع وجود 95 في المائة من الأراضي المزروعة تحت الزراعة البعلية ، فإن هطول الأمطار هو محرك مهم لإنتاج المحاصيل.

وتوقع التقرير أن تبلغ متطلبات استيراد الحبوب للسنة التسويقية 2023 (يناير / ديسمبر) 3.6 مليون طن ، بالكامل تقريبًا من القمح ، الأمر الذي سيتطلب استيراد 3.5 مليون طن لتغطية الاستهلاك المحلي، ما سيكون له تأثير كبير على الأمن الغذائي في البلاد، حيث تستمر الأسعار العالمية للقمح في الارتفاع وضعف العملة الوطنية للبلاد، على النقيض من ذلك ، بالنسبة للذرة الرفيعة والدخن ، من المتوقع حدوث فائض قدره 484000 طن و 679000 طن على التوالي.

صحيفة الصيحة