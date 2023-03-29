التربية الخرطوم: الامتحانات النهائية للإبتدائي والمتوسط والثانوي عقب عيد الفطر





أصدر مجلس المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم في جلسته رقم (7) قرارا حدد فيه موعد امتحانات الفترة النهائية للمدارس الحكومية والخاصة للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وذلك عقب عطلة عيد الفطر المبارك بعد الإطلاع على تقارير مراحل التعليم حول الإستعداد للإمتحانات النهائية. من جانبه وجه مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي الدكتور محمد حامدنو البشير مديري الشؤون التعليمية بالمحليات الالتزام بتوجيهات مدير عام التعليم بإجراء الامتحانات في الموعد المحدد له عقب عطلة عيد الفطر.

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