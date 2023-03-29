آخر التطورات في الساحة الرياضية الأهلي المصري الأقرب للتأهل حال «الاستعانة» بـ«بصديق». والهلال لها «إذا»





لا شك أن الأهلي المصري هو الأقرب للتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، حيث يستفيد الأهلي من عدة عوامل وخدمات لوجستية “والاستعانة بصديق” وقت الضيق، إذاً فإن التأهل في ملعب الأهلي والكلمة للهلال.

فلوران والاستفادة من درس صنداونز

لا شك أن ما حدث للهلال في مباراته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ليس من الضرورة تكراره أمام الأهلي المصري؛ لأن لكل مباراة ظروفها ونتمنى أن يتعلم فلوران إيبينجي من درس صنداونز والاستفادة من ذلك الدرس.

هل يهزم لاعبو الهلال المستحيل؟

هم الذين وضعوا أنفسهم في هذا الموقف الصعب قبل مباراتهم الحاسمة والمصيرية أمام الأهلي المصري، وبإمكانهم هزيمة المستحيل، والانتصار على الصعب، والاستفادة من فرصهم المتعددة لتخطيهم عقبة الأهلي المصري، والاحتفال بملعبه ووسط جمهوره.

أهداف الحسم أضاعت الكرة السودانية

في السنوات الأخيرة بالكرة السودانية ظهرت ظاهرة خطيرة، وهي غياب الأهداف الحاسمة في المباريات المهمة والمحددة للمصير سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، وهذه الظاهرة سنعود لها بمزيد من التحليل لمعرفة أسبابها، وطرق علاجها في أعدادنا القادمة بإذن الله.

المريخ دفع فاتورة عدم وجود مهاجمين في الأبطال

دفع المريخ فاتورة عدم وجود مهاجمين على مستوى عالٍ من الكفاءة في البطولة الأفريقية، واعتمد على مهاجمين مستواهم عادي للغاية، بما فيهم البرازيلي باولو سيرجيو، فكان من الطبيعي أن يدفع المريخ ثمن ذلك بخروجه من البطولة الأولى بالقارة الأفريقية.

إذا لعب الهلال للتعادل سيخسر!

إذا اعتمد المدير الفني للهلال التكنيك الذي يستطيع به جر الأهلي للتعادل سيخسر.

الضغط ضروري يا فلوران

تطبيق سياسة الضغط في وسط الملعب ضرورة هلالية، لأن الأهلي سيسعى لمحاصرة الهلال في وسط ملعبه للتغلب على أي تكتل دفاعي متوقع للهلال؛ ولذلك فإن الهلال عليه الضغط في كل أرجاء الملعب.

ثغرات في دفاع الأهلي

دفاع الأهلي المصري ليس صلباً كما كان في فترات سابقة، بل أصبح هشاً وبه عدة ثغرات واضحة ويخشى أفراده المهاجمين الذين يمتازون بالسرعة؛ ولذلك يجب أن يستغل لاعبو الهلال هذه الثغرات لتسجيل الأهداف، والاستفادة من أنصاف الفرص وتحويلها إلى أهداف في مرمى الشناوي.

تقدير الأهلي مطلوب يا فلوران

أبدى المدير الفني للهلال، الكونغولي فلوران إيبينجي تفاؤلاً كبيراً في تخطي فريقه عقبة الأهلي المصري في المباراة المصيرية بالقاهرة، يوم السبت المقبل، جاء ذلك في تصريحاته على القناة الثانية بالتلفزيون المصري. وننصح فلوران بضرورة منح الأهلي التقدير الملائم والمناسب له، لأن عدم التقدير ربما يؤدي إلى وقوع الفريق الأزرق في المحظور، وهذا ما لا نتمناه.

سلاح هلالي خطر على الأهلي

مواجهة الهلال للأهلي المصري تتطلب تركيزاً شديداً وعالياً واستغلال البطء الواضح في أداء لاعبي الأهلي، وذلك عن طريق السرعة في الأداء، وفي التمرير السريع وللأمام، وهذا الأسلوب نفذه صنداونز في مباراتيه أمام الأهلي المصري، ونجح في تسجيل سبعة أهداف في مرماه خلال مباراتي الذهاب والإياب.

عبده فزع

صحيفة السوداني