هل ينجح هالاند في تحطيم رقم ميسي الخالد؟





تستأنف منافسات الأندية الأسبوع المقبل، مع نهاية التوقف الدولي الجاري، ويأمل إيرلنج هالاند مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في موسمه الأول رفقة مانشستر سيتي.

وسجل هالاند 28 هدفًا في 27 مباراة بالبريميرليج هذا الموسم، و42 هدفًا في جميع المسابقات.

ويملك هالاند فرصة كبيرة لتحطيم الأرقام القياسية المحلية، من خلال تخطي ألان شيرر وأندي كول كأكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ البريميرليج بواقع 34 هدفًا في موسم واحد يتألف من 22 فريقا.

بينما يملك محمد صلاح الرقم القياسي كأفضل هداف لموسم واحد يتألف من 20 فريقا برصيد 32 هدفًا، بحسب “بي بي سي”.

وهناك أرقام قياسية خارج إنجلترا يطمح هالاند لتحطيمها، حيث يحمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي، كأكثر من سجل أهداف في موسم واحد سواء بالدوري أو بجميع المسابقات، وكان ذلك في الموسم الاستثنائي (2011- 2012) رفقة برشلونة.

ونجح ميسي حينها في تسجيل 50 هدفًا في الدوري الإسباني، و73 هدفًا في جميع المسابقات، ليحطم رقم جيرد مولر الذي سجل 67 هدفًا في جميع المسابقات، وهو الرقم الذي صمد 39 عامًا.

ويملك هالاند في رصيده حاليًا 42 هدفًا في جميع المسابقات، وبإمكانه بارتياح الانضمام للعديد من اللاعبين الذين سجلوا 50 هدفًا في موسم واحد بشكل عام.

وسبق وأن سجل ميسي ورونالدو 50 هدفًا أو أكثر في موسم واحد أكثر من مرة، وكان الموسم الأبرز للنجم البرتغالي هو تسجيل 61 هدفًا في موسم (2014- 2015).

أما اللاعبين الآخرين الذين سجلوا 50 هدفًا على الأقل في موسم واحد فهم: لويس سواريز رفقة برشلونة، 59 هدفًا في موسم (2015- 2016) وزلاتان إبراهيموفيتش، 50 هدفًا في نفس الموسم رفقة باريس سان جيرمان.

وأفضل حصيلة تهديفية لروبرت ليفاندوفسكي فكانت 55 هدفًا رفقة بايرن ميونخ في موسم (2019- 2020).

وإن حافظ هالاند على معدله التهديفي الحالي، فسينهي البريميرليج برصيد 40 هدفًا هذا الموسم، وهو أمر لم يتحقق سوى 7 مرات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتد لـ133 عامًا، وكان آخر من حققه هو جيمي جريفيس بتسجيل 41 هدفًا رفقة تشيلسي في موسم (1960- 1961).

وبالنظر إلى رقم ميسي، فلا يزال ينافس هالاند في منافسات البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال، وبالتالي قد يصل عدد المباريات المتبقية له هذا الموسم إلى 18 مباراة.

ويبلغ معدل هالاند التهديفي في جميع المسابقات، 1,14 هدف في المباراة، وإذا حافظ على نفس المعدل، فسيسجل قرابة 20 هدفًا أخرى، وبالتالي سيرفع حصيلته إلى 60 هدفًا، وبالتالي لن يحطم رقم ميسي أيضًا، لذا سيكون بحاجة لتقديم ما هو أكثر ليصل إلى رقم النجم الأرجنتيني.

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