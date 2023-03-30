شاهد بالفيديو.. جمهور الهلال يشعل المواجهة المرتقبة.. سودانيون يتجمعون بالمئات لاستقبال بعثة الهلال بمطار القاهرة ويتوعدون الأهلي المصري عبر الهتاف: (أي أي أي الأهلي بنأكلوا حي)





وجدت بعثة فريق الكرة بنادي الهلال السوداني استقبالات حاشدة من قبل أنصار الفريق وذلك لحظة وصولها مطار القاهرة الدولي يوم الثلاثاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد احتشد المئات من السودانيين المقيمين بالقاهرة وضواحيها على استقبال بعثة الأزرق.

مشجعي الهلال ظهروا فرحين بوصول بعثة فريقهم للقاهرة وتوعد عدد كبير منهم النادي الأهلي بالهزيمة في اللقاء الذي سيجمع الفريقين عبر الهتاف المحبب (أي أي أي الأهلي بنأكلوا حي).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أشعل جمهور الهلال المواجهة التي سيحتضنها استاد القاهرة الدولي عشية السبت في ديربي وادي النيل لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين