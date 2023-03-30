شاهد بالفيديو.. مغترب سوداني ينشر مقطع للفنانة هدى عربي يعبر من خلاله عن حسرته بسبب مآسي الغربة: (والله حالنا نحنا حال السواد) والفنانة تتعاطف معه وترد: (كر علي يا ود امي)





نشرت الفنانة السودانية الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى ببلادها هدى عربي مقطع فيديو أثار تعاطف المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن المقطع الذي شاركته الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب قام بتصويره أحد المغتربين السودانيين بالخارج.

المقطع الذي نشره المغترب ظهرت من خلاله الفنانة هدى عربي وهي تغني خلال إحدى حلقات برنامج أغاني وأغاني الأغنية الحزينة (المقادير) للفنان مصطفى مضوي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد عبر المغترب عن حزنه وهو يقول أثناء الأغنية (والله حالنا نحنا حال السواد) لترد عليه السلطانة بتدوينة أرفقت معها المقطع وكتبت عليه وهي متعاطفة: (كر علي يا ود امي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين