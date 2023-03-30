شطة: أنا سوداني.. وأتمنى فوز الأهلي على الهلال





أعرب عبدالمنعم شطة، نجم الأهلي السابق، عن تمنيه أن يحقق المارد الأحمر الفوز على الهلال السوداني في مباراته المصيرية من أجل اقتناص بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

قال شطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»:«أنا سوداني لكني أهلاوي من 50 سنة ألعب للأهلي وأشتغل ونجوميتي في الأهلي، أي فريق ضد الأهلي لازم أشجع الأهلي، وأي فريق يلعب معه الهلال أشجعه بإستثناء الأهلي».

أضاف:«أوجه رسالة أن هذا الشحن الزائد ليس له أي مبررات، أول مرة الهلال يتفوق ويظهر بهذا الشكل، أصبح له شكل ولعيبة مميزة ومدرب مكسب لنادي الهلال».

تابع:«لو لم تكن مواجهة الهلال حاسمة مع الأهلي، كنت ممكن أشجعه، أعتقد أن الشحن المتواجد على السوشيال ميديا، هي سلاح يستخدمه أي شخص بطريقته دون أي ضوابط».

أشار شطة:«هذه مباراة 90 دقيقة وتنتهي ونرجع تاني اشقاء، المباراة تقام تحت قانون وحكم يدير اللقاء، والجماهيرية الموجودة جعلت المباراة صعبة».

أوضح:«المباراة ستظهر قيمة تواجد الجمهور في المباريات، أول مرة لاعبي الأهلي يلعبون في وجود هذا العدد من الجمهور 50 ألف، في الهلال نخوض المباريات بعدد محدود، لكن وجودهم كان حاسمًا في مباراة الذهاب».

أكد: «أتوقع حضور جماهيري كبير، التذاكر نفدت في تذكرتي، بالنسبة لجمهور الهلال..علشان يدخل على تذكرتي ويأخذ التذكرة سيكون صعبًا، السفارة السودانية طلبت أن يكون هناك عددًا معين لجماهير الهلال، الوضع صعب جدًا بالنسبة للتذاكر، لكن على حسب علمي سيكون هناك مدرج خاص لجماهير الهلال».

واصل: «اللوائح تطالب بأن تكون هناك توازن في التذاكر، وعلمت أن أعداد جماهير الهلال السوداني تصل إلى 6 أو 7 آلاف، يوم فرح للكرة المصرية والسودانية، وأتمنى ألا يسئ أحد لهذا العرس بين الأشقاء، وأتمنى أن يكون الحكم جيدًا ليخرج بالمباراة لبر الأمان، وأن يكون الفوز حليف الأهلي، بعدما أتيحت له فرصة ذهبية للتأهل والصعود».

أتم:«في هذه المباراة لا بد من أن يكون هناك لعب جماعي، حسين الشحات، بيرسي تاو، محمد شريف، إليو ديانج، أتمنى أن يكون التشكيل متوازن، كل الأفراد لا بد أن يؤدي كل فرد دوره بالكامل، كل اللعيبة في المنتخبات والتجمع سيكون في وقت ضيق جدًا».

المصري اليوم