السودان .. الجيش يؤكد التزامه بالعملية السياسية





أعلنت القوات المسلحة التزامها بالعملية السياسية الجارية في البلاد.

وقالت القوات في بيان صادر من مكتب الناطق الرسمي “تؤكد القوات المسلحة التزامها التام بالعملية السياسية الجارية الآن، وتشكر جميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري”.

وأضافت “وتنوه إلى أنها تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل علي إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الإتفاق النهائي”.

باج نيوز