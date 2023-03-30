وزارة المالية ولاية الخرطوم تلتزم بدفع ٧٥% من مديونيات هيئة التأمين الصحي





ألتزمت وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم الايفاء بدفع ٧٥%من مديونيات هيئة التأمين الصحي لصندوق الدواء الدائري وذلك حتى يستطيع الاخر بالايفاء بالتزاماته لشركات الأدوية والبنوك. واكدت المالية أن الوزارة سوف تعمل على اتخاذ تدابير عاجلة وذلك حتى يستطيع صندوق الدواء الدائري توفير أدوية الطوارئ المنقذة للحياة في المستشفيات والمراكز الصحية في وقت دفع مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د.محمد إبراهيم بعدد من المقترحات أبرزها أن يصبح صندوق الدواء الدائري هي الجهة الوحيدة المناط بها توفير كافة المستلزمات الطبية والمستهلكات الخاصة بمكافحة العدوى والمعامل والأشعة الطبية والأسنان.

الخرطوم ـ شذى الشيخ

صحيفة الجريدة