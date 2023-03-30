الموارد المعدنية تحذّر من استخدام المتفجرات بدون ترخيص





حذرت شركة الموارد المعدنية من مغبة عمليات الحفر العشوائي واستخدام المتفجرات والعمل بدون ترخيص في نشاط الخلاطات، وشددت على ضرورة تطبيق الاشتراطات البيئية لنشاط التعدين لتجنب الأضرار التي قد تلحق بصحة الإنسان وسلامة البيئة، وكشف مدير الإدارة العامة للبيئة والسلامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة د. حامد إبراهيم محمد عن الاستعانة بأحدث التقنيات في مجال الرقابة والمحافظة على البيئة مع مراعاة التأمين ضد المخاطر وفقاً للدراسات والبحوث العالمية، بجانب وجود مراقب بيئي في جميع مقار الشركات العاملة في مجال التعدين وكذلك أسواق التعدين التقليدي، وبين حمد أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من الزيارات والمأموريات التفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية.

صحيفة الجريدة